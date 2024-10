Kreisoberliga: Trainerrücktritt in Groß-Rohrheim

Der FC Fürth hat mit dem neunten Sieg in Folge seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisoberliga auf fünf Punkte ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger geht am Sonntag, 15 Uhr, als haushoher Favorit in das Heimspiel gegen die Sportfreunde Heppenheim. „Wir sind auch bis auf eine Ausnahme wieder komplett“, sagt der Coach und fügt an: „Die beiden Offensivspieler Ole Gärtner und Nils Arras werden zurückkommen. Tim Gensel ist leider angeschlagen, da müssen wir bis Sonntag abwarten, ob es für ihn reicht.“ Die Sportfreunde Heppenheim haben mit einem Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen den SV Lörzenbach (2:2) die Rote Laterne abgegeben und sind Vorletzter.