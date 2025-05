Kreisliga C: Neue Spielgemeinschaft von zwei alten Bekannten

Mitlechtern/Lörzenbach. Nur noch ein Spieltag steht in den Bergsträßer Fußball-Ligen auf dem Programm und bei den Verantwortlichen im Kreisfußballausschuss geht der Blick schon auf die Einteilung der Klassen für die kommende Runde. Diese wird auch in diesem Jahr wieder durch Rückzüge oder durch die Bildung von Spielgemeinschaften durcheinandergewirbelt. Aufgrund von personellen Engpässen bei den beiden zweiten Mannschaften haben sich nun auch die KSG Mitlechtern und der SV Lörzenbach dazu entschlossen, bei der Reserve eine Spielgemeinschaft zu bilden. Der entsprechende Antrag wurde Kreisfußballwart Martin Wecht schon vorgelegt, wie die beiden Vereine in einer Pressemitteilung berichten.