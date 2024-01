Willem Dafoe enthüllt seinen Hollywood-Stern

Los Angeles (dpa) - Großer Andrang auf Hollywoods «Walk of Fame»: Vor jubelnden Fans hat Schauspieler Willem Dafoe seinen Stern auf dem berühmten Bürgersteig enthüllt. Im Blitzlichtgewitter der Fotografen ging der 68-Jährige strahlend auf der Plakette zu Boden und küsste den Stern.

Als Kind in einer Kleinstadt in Wisconsin hätte er sich so eine Ehre nie vorstellen können, schaute der Schauspieler zurück. Er liebe es einfach, Teil der Film-Community zu sein, Geschichten zu erzählen und Menschen dadurch zu verbinden, schwärmte Dafoe über seinen Beruf.