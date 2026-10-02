Neuer Film

Woody Allen dreht in Madrid

Mit bald 91 Jahren will er es noch einmal wissen: Der US-Regisseur, Autor und Schauspieler dreht seinen 51. Film. Und lobt die perfekte diplomatische Atmosphäre in Madrid, die sein Spätwerk brauche.

US-Regisseur Woody Allen nimmt mit 90 Jahren seinen 51. Film in Arbeit. Foto: José Oliva/EUROPA PRESS/dpa
US-Regisseur Woody Allen nimmt mit 90 Jahren seinen 51. Film in Arbeit.

Madrid (dpa) - Regie-Altmeister Woody Allen hat sich mit 90 Jahren doch noch einmal ein Filmprojekt vorgenommen: In Spaniens Hauptstadt Madrid beginnen kommende Woche die Dreharbeiten zu seinem 51. Film. Den Titel wolle der mehrfache Oscar-Preisträger und gebürtige New Yorker dem Werk erst nach Abschluss des Drehs geben, zitierte ihn die Zeitung «El País». 

Auf einer Präsentation in Madrid schwärmte Allen am Donnerstagabend von der schönen Stadt, die wie geschaffen sei für den Film: «Es ist eine sehr elegante und schöne Stadt, perfekt für die Art diplomatischer Atmosphäre, die ich für die Geschichte wollte», sagte er in einem Videomitschnitt von «El País». Von Isabel Díaz Ayuso, der Präsidentin der Autonomen Region Madrid und dem Bürgermeister der Stadt, José Luis Martínez-Almeida, bekam Allen bei dem Akt eine spanische Gitarre geschenkt. 

Allen: Bin kein politischer Filmemacher

Von der Presse angesprochen auf die derzeitigen Proteste wegen der Wohnungsnot in Spanien, sagte er der Zeitung zufolge: «Sie fragen die falsche Person. Ich bin kein politischer Filmemacher. Ich befasse mich stets mit zwischenmenschlichen Beziehungen sowie mit existenziellen und romantischen Themen.»

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Gedreht wird laut «El País» vor allem in Madrid und dem nahegelegenen Aranjuez. Mit Schauspielerin Alexi Wasser und Darsteller Peter Vives, die beide zur Besetzung gehören, ließ sich Allen auf der Präsentation ablichten.

Madrid ist nicht die erste europäische Stadt, in der Allen filmt. Für seine Spätwerke entdeckte er auch London, Barcelona, Paris oder Rom als Drehorte. Der mehrfache Oscar-Preisträger hat bereits Dutzende Filme gedreht («Der Stadtneurotiker», «Hannah und ihre Schwestern», «Midnight in Paris»), stand vor und hinter der Kamera. Allen, der am 30. November 91 Jahre alt wird, präsentierte 2025 seinen ersten Roman mit dem Titel «What's with Baum?».

Einige Schauspieler und Schauspielerinnen waren im Zuge der «MeToo»-Bewegung zu dem Regisseur auf Distanz gegangen. An seine großen Erfolge in den 1970er und 1980er Jahren konnte Allen an den Kinokassen schon lange nicht mehr anknüpfen.

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