Woody Allen ist in Amerika «nie Antisemitismus begegnet»

New York (dpa) - Der jüdische Regisseur Woody Allen hat nach eigener Aussage in seinem Heimatland keine Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht. «In Amerika ist mir nie Antisemitismus begegnet», sagte der 88-Jährige dem «Zeit-Magazin». «Dass es Vorfälle in meiner Nachbarschaft gab, dass Juden der Eintritt in bestimmte Gebäude verweigert wurde», habe er nur gelesen.