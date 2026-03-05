Musik

Zartmann: Neue Single zum Tour-Ende

Neue Single, ausverkaufte Tour, ein Tanz mit Bjarne Mädel: Der «Tau mich auf»-Sänger setzt mit seinem neuen Lied «Weißt du überhaupt noch wer ich bin?» ein Zeichen. Wird das auch ein Nummer-eins-Hit?

Fans nennen ihn Zarti. (Archivbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Fans nennen ihn Zarti. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Spätestens seit seinem millionenfach gestreamten Hit «Tau mich auf» ist Zartmann in Deutschland kein Geheimtipp mehr. Zum Abschluss seiner ausverkauften Tour bringt der Sänger jetzt die Single «Weißt du überhaupt noch wer ich bin?» raus - fast ein Jahr nach seinem letzten Release «Schönhauser». Am Freitagabend tritt er in der Berliner Max-Schmeling-Halle auf.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Seit Tagen heizt der Berliner seine Followerschaft auf Social Media schon mit Hörschnipseln aus dem Song an. «Der Club ist heiß, die Stimmung brennt, die Tanzfläche ist voll mit Menschen», heißt es darin. In einem auf Instagram geteilten Video tanzte er zu den Zeilen kürzlich mit Schauspieler Bjarne Mädel durch eine Küche.

Fans nennen ihn Zarti

Zartmanns Musik verbindet Rap und Pop, erzählt von Nähe, Selbstzweifeln und Großstadtgefühlen. «Tau mich auf» erreichte Platz 1 der Offiziellen Deutschen Single-Charts und hielt sich so lange wie kein anderer deutscher Song in den Top 10. Inzwischen verzeichnet er nach Angaben von Sony mehr als 212 Millionen Streams. Mit der Nummer-eins-EP «Schönhauser» und mehreren Preisen, darunter zwei Auszeichnungen bei der 1LIVE Krone 2025, etablierte sich Zartmann in der deutschen Poplandschaft.

Die Akademie Deutscher Musikautor*innen bezeichnete ihn als prägende Stimme einer neuen Generation deutschsprachiger Künstler. Über seinen vollen Namen und sein Alter hält sich der Sänger bedeckt. Seine Fans nennen ihn liebevoll Zarti.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Golden» aus Netflix-Animationsfilm ist Nummer eins
Hitliste

«Golden» aus Netflix-Animationsfilm ist Nummer eins

Animierte Popstars animieren zum Hören: Ein Song aus dem Streaming-Sommerhit «KPop Demon Hunters» schafft es nun auch in den realen deutschen Single-Charts auf den ersten Platz.

08.08.2025

Die Amigos aus Hessen auf Platz eins
Musik-Charts

Die Amigos aus Hessen auf Platz eins

Die deutschen Album-Charts werden in dieser Woche von Stars aus Hessen angeführt. Bei den Singles bleibt es bei dem Dauerbrenner.

25.07.2025

Ed Sheeran und Zartmann performen gemeinsam «Tau mich auf»
Konzert in Stuttgart

Ed Sheeran und Zartmann performen gemeinsam «Tau mich auf»

Um der Menge in der Stuttgarter MHP-Arena ordentlich einzuheizen, holt sich Ed Sheeran am Wochenende Verstärkung auf die Bühne - niemand geringeren als den deutschen Newcomer schlechthin.

30.06.2025

Album-Charts: Zartmann ist der Chartmann
Musik

Album-Charts: Zartmann ist der Chartmann

Er ist der deutsche Musikstar der Stunde: Seine EP «Schönhauser» kommt mal melancholisch, mal leichtfüßig daher - und schlägt diese Woche sogar Elton John und Brandi Carlile im Kampf um Platz eins.

11.04.2025

Zartmann: «Bewundere Leute, die offen ihre Emotionen zeigen»
Musik

Zartmann: «Bewundere Leute, die offen ihre Emotionen zeigen»

Spätestens seit seinem Nummer-1-Hit «Tau mich auf» ist Zartmann für viele der deutsche Newcomer schlechthin. Jetzt erscheint seine «Schönhauser EP» - und die ist überraschend emotional.

01.04.2025