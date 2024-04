Zendaya: Hoffe, dass Fans mir mein Alter glauben

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Zendaya («Dune») war eigenen Angaben zufolge froh, für ihren neuen Film «Challengers: Rivalen» eine erwachsene Frau spielen zu können. «Ich bin immer irgendwo in einer Highschool», sagte Zendaya. Die 27-Jährige ist vor allem bekannt für ihre Rollen in der Teenager-Drama-Serie «Euphoria» und in den drei «Spider-Man»-Filmen mit Tom Holland, wo sie Peter Parkers Mitschülerin spielt.

Die zweifache Emmy-Preisträgerin, die schon als 13-Jährige in einer Disney-Serie mitspielte, blickt kritisch darauf, dass sie anders als ihre Bildschirm-Charaktere selbst nicht auf die Highschool gegangen ist. «Ich hatte das Gefühl, in eine sehr erwachsene Position gedrängt worden zu sein: Ich wurde sehr früh zum Ernährer meiner Familie», sagte sie. Dadurch sei ihr vielleicht eine Lebensphase entgangen, in der sie «einfach mal etwas ausprobieren» konnte. Das Tennis-Drama «Challengers: Rivalen» kommt am 25. April in deutsche Kinos.