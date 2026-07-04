Independence Day

Zum Nationalfeiertag: Beyoncé bringt neuen Song heraus

Schon seit rund zwei Jahren warten Fans auf neue Musik von Superstar Beyoncé. Pünktlich zum 250. Geburtstag der USA hat die Sängerin jetzt einen neuen Song herausgebracht.

Die Musikerin hat einen neuen Song herausgebracht. (Archivfoto) Foto: Chris Pizzello/AP/dpa
Die Musikerin hat einen neuen Song herausgebracht. (Archivfoto)

New York (dpa) - US-Superstar Beyoncé hat ihren Fans pünktlich zum 250. Geburtstag der USA einen neuen Song geschenkt. Die 44-Jährige veröffentlichte «Morning Dew (Donk)» überraschend im Internet. Den langsam-groovigen Song habe sie gemeinsam unter anderem mit dem Musiker Pharell Williams geschrieben und produziert, hieß es. 

Beyoncé gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen ihrer Generation. Zuletzt hatte sie 2024 das Album «Cowboy Carter» veröffentlicht.

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