Grüner Hamburger Bunker für alle offen - Besucher begeistert

Hamburg (dpa) - Panoramablick über Hamburg, viel Grün und vielfältige Gastronomie-Angebote: Der umgestaltete Hochbunker St. Pauli ist nun für alle Besucherinnen und Besucher offen. «Punkt 9.00 Uhr wurde das Drehkreuz geöffnet und die Menschen strömten nach oben», sagte eine Sprecherin am Freitagmittag. Hunderte liefen den sogenannten Bergpfad hoch und besuchten die Cafés. «Jetzt ist Leben in der Bude.»

Allerdings schob die Polizei am ersten Tag bereits wieder einen Riegel vor. Wegen der erwarteten Massen beim EM-Fanfest auf dem anliegenden Heiligengeistfeld musste der Bergpfad und der Dachgarten des Bunkers aus Sicherheitsgründen schon ab 15 Uhr wieder schließen, wie die Sprecherin sagte. Aus Sicherheitsgründen gibt es ohnehin eine Begrenzung der Besucherzahlen, wie die Verantwortlichen mitteilten. «Beim Dachgarten ist die maximale Zahl 900 zur gleichen Zeit.» Das werde kontrolliert. Unterschiedliche Sommer- und Winteröffnungszeiten sind geplant. In den warmen Monaten kann der Dachgarten von 09.00-21.00 Uhr erkundet werden.

In Berlin geboren, floh Rita Paul als Teenager mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten und landete schließlich in New York und im Hotel-Business. Im Washington Square Hotel beherbergte sie Stars wie Bob Dylan.

In dem neuen Abschnitt hält das Hotel Reverb by Hard Rock nach Angaben der Geschäftsführung 134 Zimmer für seine Gäste bereit. Besucher des Bunkers können in der Bar «Karo & Paul» auf mehreren Ebenen Getränke, Snacks und Musik genießen. Auch das Café «Constant Grind» und das Restaurant «La Salsa» mit Show-Küche werden Gäste bewirten. Im «Rock Shop» in einem der ehemaligen Flaktürme gibt es nicht nur zahlreiche Souvenirs zu kaufen, auch Lesungen und kleine Konzerte sind geplant. Eine neue Mehrzweckhalle kann für Sport und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.