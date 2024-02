Lebenslange Strafe für Giftmord

Der 46-jährige Angeklagte aus Hamburg hatte demnach das Gift besorgt - ein Gemisch aus verschreibungspflichtigen Medikamenten - und es am 30. April 2022 nach Bielefeld zur Angeklagten gebracht. Noch am selben Tag hatte die Angeklagte es ihrem Mann untergejubelt: Während dieser schlief, gab sie das Gift in ein Wasserglas an seinem Bett, aus dem er später trank. In seiner Urteilsbegründung sprach der Vorsitzende Richter von einem klassischen Fall eines heimtückischen Mordes.