Löschhubschrauber stürzt im Yosemite Park ab - zwei Tote

Mariposa (dpa) - Beim Einsatz eines Löschhubschraubers unweit eines Waldbrandes im berühmten Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien ist es zu einem tödlichen Unglück gekommen. Der Hubschrauber stürzte aus noch ungeklärten Gründen ab, beide Insassen kamen ums Leben, wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher der Forstbehörde berichteten. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde (FAA) ereignete sich das Unglück am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im Bezirk Mariposa.

Der Waldbrand war vorige Woche nahe der schwer zugänglichen Felsregion Wawona Dome in dem berühmten Nationalpark ausgebrochen. Nach Park-Angaben kämpfen mehr als 580 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Der Brand war demnach am Montag erst zu 15 Prozent unter Kontrolle.

Der Nationalpark Yosemite, ein beliebtes Touristenziel, bleibt einstweilen für Besucher geöffnet. Allerdings wies die Parkverwaltung auf starken Rauch in der betroffenen Region hin. Auch seien einige Wanderwege gesperrt worden.