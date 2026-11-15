Schafzug

«Mäh, mäh»: Schaf-Spektakel in der Nürnberger Altstadt

Ein Meer aus Wolle zieht durch Nürnbergs Altstadt – und die Tiere sind mehr als ein ungewöhnlicher Hingucker. Welche Rolle sie für die Natur im Stadtgebiet spielen.

Für die Tiere war es sicher Stress. Foto: Tizian Gerbing/dpa
Für die Tiere war es sicher Stress.

Nürnberg (dpa) - Alle Jahre wieder: Etwa 600 Schafe sind unter den Augen vieler Schaulustiger von ihren Sommerweiden im Nürnberger Osten und Süden quer durch die Stadt gen Westen gezogen. Das Spektakel der Rasenmäher mit Fell findet seit Jahren statt - der Weg durch die Altstadt ist schlicht der kürzeste. Die Schafsherde besteht nach Angaben der Stadt aus einer bunten Mischung verschiedener Landschafrassen. 

Mit der Aktion soll unter anderem auf die Tradition der Wanderschäferei in der Gegend und auf den Nutzen der Tiere für die Landschaftspflege hingewiesen werden. 

«Die Schafe sorgen durch die Beweidung im Sommer für eine hohe Artenvielfalt auf vielen wichtigen Biotopflächen im Stadtgebiet und sind wichtige Helfer für den Erhalt der Biodiversität im Stadtgebiet», teilte die Stadt im Vorfeld mit. 

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Den Winter verbringen die Tiere westlich des Stadtgebiets unter anderem im Landkreis Fürth. Entlang der mehr als zehn Kilometer langen Strecke galt es auch, einige Straßen und den Hauptmarkt zu überqueren.

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