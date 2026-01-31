Winterstürme in Urlaubsländern

Mallorca kann aufatmen - in Portugal neue Stürme befürchtet

Mallorca erwartet nach einem Sturm ruhigeres Wetter, doch in Portugal dauern die Folgen von «Kristin» an. Was dort auf die Menschen zukommt.

Nach dem Sturm können sich die Menschen auf Mallorca auf ein ruhigeres Wochenende mit Sonne freuen. Nächste Woche soll es wieder regnen. (Archivbild) Foto: Clara Margais/dpa
Nach dem Sturm können sich die Menschen auf Mallorca auf ein ruhigeres Wochenende mit Sonne freuen. Nächste Woche soll es wieder regnen. (Archivbild)

Madrid/Lissabon (dpa) - Über die spanische Ferieninsel Mallorca ist ein weiterer Sturm mit Windgeschwindigkeiten in Berglagen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und viel Regen hinweggezogen. Am Wochenende können sich Winterflüchtlinge aus Nordeuropa aber auf ruhigeres Wetter und Sonnenschein mit bis zu 15 Grad freuen, bevor es nach Angaben des nationalen Wetterdienstes Aemet nächste Woche wieder Schauer geben könnte. An den Küsten muss mit hohem Wellengang gerechnet werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Dramatischer ist hingegen die Lage in Portugal, wo nach dem verheerenden Sturm «Kristin» vom Mittwoch schon die nächsten Atlantikstürme im Anmarsch sind. Der staatliche Wetterdienst Ipma warnt vor extrem hohen Wellen an einigen Küstenabschnitten, stürmischem Wind mit Geschwindigkeiten bis zu 80 Kilometern pro Stunde und vor allem ab der Nacht zu Montag wieder mit heftigen Regenfällen.

Überschwemmungen befürchtet

Vor allem die Menschen in den von «Kristin» besonders betroffenen Regionen Leiria, Coimbra und Santarém stellt das vor große Probleme. Viele zerstörte Dächer konnten nur notdürftig mit Planen abgedichtet werden, die den kommenden Unwettern kaum standhalten dürften.

«Was uns im Moment Sorgen bereitet, sind viele Häuser mit beschädigten Dächern in unseren Dörfern und auch in der Stadt», sagte der Bürgermeister von Leira, Goncalo Lopes, wie der staatliche TV-Sender RTP berichtete. Zudem wurden Überschwemmungen befürchtet, wenn Wasser aus prall gefüllten Stauseen abgelassen werden müsste. 

Am Mittwoch hatte «Kristin» mit Windgeschwindigkeiten von teilweise über 200 Kilometer pro Stunde schwere Verwüstungen angerichtet. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom und Internet. Der Verkehr wurde durch umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Erdrutsche stark beeinträchtigt. 

Am Samstagmorgen waren immer noch 211.000 Haushalte und Gewerbebetriebe ohne Strom, wie RTP berichtete. Für rund 60 Gemeinden wurde der Notstand ausgerufen, um schnellere Hilfe zu ermöglichen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Atlantikstürme über Iberischer Halbinsel - Eine Tote
Wintersturm in Urlaubsregion

Atlantikstürme über Iberischer Halbinsel - Eine Tote

Schnee in den Bergen, Starkregen und hohe Wellen an den Küsten: Das Sturmtief «Joseph» sorgt in Spanien und Portugal für ungemütliches Winterwetter. Eine Frau kam ums Leben.

27.01.2026

Stürme und Regen im Südwesten erwartet
Wetter

Stürme und Regen im Südwesten erwartet

Am Dienstag und Mittwoch wird es nass, am Donnerstag pfeift der Wind dann richtig durchs Land. Auf dem Feldberg drohen orkanartige Böen - und auch im Flachland stürmt es kräftig.

21.10.2025

Sturm und Regen sorgen für Chaos auf Mallorca
Unwetter auf Urlaubsinsel

Sturm und Regen sorgen für Chaos auf Mallorca

Heftiger Regen, starke Winde und Probleme am Flughafen: Auf Mallorca löst ein Unwetter erhebliche Probleme aus – und die Behörden warnen, dass die Gefahr noch nicht ganz gebannt ist.

09.09.2025

Wetter am Wochenende: Wolken, Wind und milde Temperaturen
Vorhersage

Wetter am Wochenende: Wolken, Wind und milde Temperaturen

Neben Sonne, Wolken und Regen wird es vor allem windig in Deutschland. Besonders am Sonntag ist der Einfluss eines norwegischen Sturmtiefs spürbar.

02.02.2024

Unwetter

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturm und Dauerregen

30.03.2023