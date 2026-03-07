Zwischenfall in der Nacht

Mann hängt kopfüber am Zaun

Die Feuerwehr muss ihn freischneiden. Der Rettungsdienst bringt ihn «mitsamt dem Zaunstück im Bein» ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr wurde zu einem seltenen Einsatz gerufen. (Archivbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Feuerwehr wurde zu einem seltenen Einsatz gerufen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Ein Mann hat sich in Wiesbaden an einem Zaun aufgespießt. Zwei Joggerinnen bemerkten den Mann, der am frühen Samstagmorgen hilflos kopfüber am Zaun eines Sportplatzes hing. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus - wo noch Teile des Zauns in seinem Bein steckten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

 «Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mann beim Übersteigen eines Zaunes hängengeblieben war», berichteten die Einsatzkräfte. «Dabei zog er sich eine schwere Pfählungsverletzung am Oberschenkel zu. Ein Metallstab hatte sich etwa 15 bis 20 Zentimeter tief in den Oberschenkel gebohrt.» 

Als die Frauen den Mann entdeckten, sei er ansprechbar, aber stark unterkühlt gewesen - der Unfall hatte sich wohl bereits in der Nacht ereignet. 

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trennten den Angaben zufolge den Zaun mit einem Bolzenschneider rund um die Einstichstelle ab. Dann stabilisierten sie den Patienten mit einem sogenannten Spineboard, das bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen eingesetzt wird. 

Anschließend übergaben sie ihn «mitsamt dem Zaunstück im Bein» an den Rettungsdienst. Dieser brachte den Mann in eine Notaufnahme. Der Einsatz dauerte etwa Stunde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: Nach Anriff über Zaun geflohen – 26-Jähriger schwer verletzt
Zu dritt auf Mann eingeprügelt

Mannheim: Nach Anriff über Zaun geflohen – 26-Jähriger schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist in Mannheim von drei Männern in einer Sportsbar attackiert worden. Ein Passant fand ihn später unterkühlt und verletzt im Freien.

24.11.2025

Straßenbahn-Unfall in Kassel - Mädchen mit Bein eingeklemmt
14-Jährige verletzt

Straßenbahn-Unfall in Kassel - Mädchen mit Bein eingeklemmt

Ein Mädchen wird bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Kassel verletzt. Kurzzeitig wird die Jugendliche mit dem Bein eingeklemmt, kann aber zum Glück schnell befreit werden.

23.06.2025

Brand in Ladenburg: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz
Ladenburg

Brand in Ladenburg: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Momentan kommt es zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Ladenburg.

03.06.2024

Feuerwehr-Seelsorge-Team: Beim Rettungsdienst für die Seele
Weinheim/Region

Feuerwehr-Seelsorge-Team: Beim Rettungsdienst für die Seele

Im Gespräch mit zwei von 35 Notfall-Seelsorgern im Kreisfeuerwehrverband erfährt diese Redaktion viel über die Arbeit der Helfer. Das Team leistet jährlich bis zu 180 Einsätze.

15.01.2024

Tuttlingen

Gasleck stoppt Zugverkehr: Zwischenfall bei Baggerarbeiten

30.04.2023