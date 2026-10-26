Polizeieinsatz

Mann in Bayern an Haustür erschossen

Großeinsatz der Polizei in Niederbayern: Ein Unbekannter klingelt bei einem Ehepaar und erschießt den Mann an der Tür. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

In Dingolfing läuft ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
In Dingolfing läuft ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Dingolfing (dpa) - Ein 43 Jahre alter Mann ist nach Polizeiangaben im bayerischen Dingolfing beim Öffnen seiner Haustür von einem Unbekannten erschossen worden. Der Täter sei geflüchtet, hieß es, wohl in einem schwarzen Wagen mit getönten Scheiben. Die Polizei fahndet mit einer Vielzahl an Streifenwagen sowie einem Hubschrauber. 

Ersten Erkenntnissen nach klingelte der Schütze bei einem Ehepaar. Als der Mann öffnete, habe der Unbekannte mindestens einen Schuss abgegeben, teilte die Polizei mit. Der Bewohner habe schwere Verletzungen erlitten und sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort gestorben. 

Aktuell liefen Maßnahmen zur Spuren- und Beweismittelsicherung, hieß es. Zudem sollen mögliche Zeugen vernommen werden. Informationen zu Motiv und Tathergang liegen demnach noch nicht vor. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

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Weil der Tatverdächtige weiterhin bewaffnet sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen zu melden und sich nicht in Gefahr zu begeben.

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