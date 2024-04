Mann in Sankt Ingbert von Wildschwein angegriffen

Sankt Ingbert (dpa) - Ein 27-jähriger Mann soll in der Innenstadt von Sankt Ingbert von einem Wildschwein angegriffen und leicht verletzt worden sein. Das Tier habe den Mann nach eigener Aussage in den Oberschenkel gebissen, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige habe sich anschließend in ein Krankenhaus begeben und sei noch am selben Tag wieder entlassen worden.