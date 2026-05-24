Mehrere Verletzte

Mann nach Angriff auf Pfingstfest schwer verletzt

Plötzlich greifen junge Männer auf einem Volksfest Besucher an. Was ist bisher bekannt?

Die mutmaßlichen Täter flohen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die mutmaßlichen Täter flohen. (Symbolbild)

Auhagen (dpa) - Bei einem Angriff auf einem Pfingstfest in Niedersachsen ist ein Mann schwer verletzt worden. In der Nacht auf Sonntag griffen mehrere junge Männer Besucher des «Auhagen Pfingsbiers» an, wie die Polizei mitteilte. 

Der Übergriff hat sich laut Zeugenaussagen ohne vorangegangenen Streit auf der Straße vor dem Festzelt zugetragen. Dabei seien neben dem 41 Jahre alten Schwerverletzten auch weitere Menschen verletzt worden.

Der 41-Jährige wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Er befinde sich in einem kritischen Zustand. Die Identität der Angreifer ist nicht bekannt, da sie vom Tatort geflohen seien. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Das Pfingstfest fand in Auhagen westlich von Hannover statt.

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