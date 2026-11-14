«Maschsee-Mörder» wird BGH beschäftigen

Düsseldorf (dpa) - Das neue Urteil gegen den sogenannten Maschsee-Mörder wird den Bundesgerichtshof beschäftigen. Der Verteidiger habe fristgerecht Revision gegen die Verurteilung eingelegt, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts auf dpa-Anfrage.

Das Gericht hatte den mehrfach vorbestraften und wegen Mordes verurteilten Mann wegen Geiselnahme und Körperverletzung zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Damit war die Strafkammer um ein Jahr über die Strafforderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen.

Alexander K. hatte nach Überzeugung des Gerichts im vergangenen Dezember seine damalige Lebensgefährtin in deren Wohnung in Düsseldorf bedroht, misshandelt und eingesperrt. Er selbst hatte seine Unschuld beteuert, sein Verteidiger einen Freispruch beantragt.

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Psychiater: Auf TikTok aktiver Hangtäter mit Rückfallgefahr

Ein Psychiater hatte den 38-Jährigen als gefährlichen Hangtäter eingestuft, von dem eine große Rückfallgefahr ausgehe. Nach seiner Freilassung 2025, als er seine Strafe wegen Mordes abgesessen hatte, hatte sich K. bei TikTok eine Community aufgebaut. Dabei vermarktete er auch die Tatsache, ein verurteilter Frauenmörder zu sein.

Foto: Emily Wabitsch/dpa Der Fund der zerstückelten Frauenleiche im Maschsee machte 2012 bundesweit Schlagzeilen. (Archivbild)