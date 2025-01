Flugzeugkatastrophe

Mauer am Unglücksflughafen in Südkorea beschäftigt Ermittler

Mit 181 Menschen an Bord krachte Flug 7C2216 am Ende der Landebahn in eine Betonmauer. War deren Bauweise ein unnötiges Sicherheitsrisiko? Ermittler prüfen dies - und suchen noch andere Beweise.