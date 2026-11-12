Notfälle

Medien: Mehrere Menschen in Washington angeschossen

Mitten in der US-Hauptstadt fallen laut Medien Schüsse. Es soll mehrere Verletzte geben.

Medien zufolge gibt es Verletzte. Foto: Tom Brenner/FR117851 AP/AP/dpa
Medien zufolge gibt es Verletzte.

Washington (dpa) - Bei Schüssen in der US-Hauptstadt Washington sind nach Medienberichten mehrere Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Bereichs Logan Circle, einem beliebten Viertel mitten in der Hauptstadt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass mindestens vier Menschen angeschossen worden seien. Der Sender NBC News berichtete wiederum von mindestens drei Angeschossenen, die Schüsse sollen in einem Fitnessstudio gefallen sein.

Ein Verdächtiger sei bislang nicht festgenommen worden. NBC News berichtete unter Berufung auf Ermittler, dass sich ein Verdächtiger in einer Wohnung oberhalb des Studios verschanzt habe.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und es gab ein großes Polizeiaufgebot. Auch ein Hubschrauber war in der Luft.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Secret Service: Schütze nahe Weißem Haus angeschossen
USA

Secret Service: Schütze nahe Weißem Haus angeschossen

Nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt fallen Schüsse: Sicherheitskräfte liefern sich eine Schießerei mit einem bewaffneten Mann – ein Jugendlicher wird getroffen.

05.05.2026

Zwei Männer in Köln angeschossen und schwer verletzt
Mordkommission ermittelt

Zwei Männer in Köln angeschossen und schwer verletzt

Auf einem Parkplatz in Köln kommt es am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung. Es fallen Schüsse, während unweit des Tatorts eine Dinnershow mit etwa 1.000 Gästen läuft.

29.11.2025

Schüsse auf Nationalgardisten - Was wir wissen und was nicht
Kriminalität

Schüsse auf Nationalgardisten - Was wir wissen und was nicht

Mitten in Washington fallen Schüsse, zwei Nationalgardisten kämpfen um ihr Leben. Präsident Trump kündigt drastische politische Konsequenzen an.

27.11.2025

Hegseth: 500 weitere Nationalgardisten für Washington
Schüsse in US-Hauptstadt

Hegseth: 500 weitere Nationalgardisten für Washington

Mitten in der Innenstadt von Washington fallen Schüsse. Zwei Nationalgardisten werden schwer verletzt. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump reagiert prompt.

26.11.2025

63-Jähriger von Polizei angeschossen und verletzt
Kriminalität

63-Jähriger von Polizei angeschossen und verletzt

Der Mann soll mit einem Beil gegen eine Tür geschlagen und versucht haben, eine Terrassentür anzuzünden. Als er das Beil laut Polizei nicht fallen lässt, setzen die Beamten die Schusswaffe ein.

27.05.2025