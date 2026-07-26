Wetter

Mehr als 35 Grad - es wird wieder heiß in Deutschland

Hoch «Olaf» bringt die Hitze zurück: Ab Dienstag steigen die Temperaturen schrittweise, am Donnerstag wird es dann vielerorts über 35 Grad heiß. Und auch nachts gibt es weniger Abkühlung.

In der kommenden Woche wird es wieder heiß in Deutschland. Foto: Thomas Warnack/dpa
In der kommenden Woche wird es wieder heiß in Deutschland.

Offenbach (dpa) - Noch ein mal durchlüften vor der Hitze: Ab Dienstag wird es in Deutschland mit Temperaturen von mehr als 30 Grad wieder heiß. Die Nacht zum Dienstag sei noch «angenehm kühl» und lade zum Durchlüften ein, teilte Jacqueline Kernn von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach mit. Ab Dienstag breite sich von Südwesten her mit dem Hochdruckgebiet «Olaf» wieder heiße Luft über Deutschland aus.

Am Dienstag liegen die Temperaturen im Norden zwischen 21 und 26 Grad, im Rest des Landes gebe es bei 26 bis 31 Grad viel Sonnenschein. Am Oberrhein seien bis zu 33 Grad möglich. «Bereits am Mittwoch ist es verbreitet heiß. Höchstwerte unter 30 Grad gibt es nur noch unmittelbar an den Küsten», erklärt Kernn. Laut Vorhersage liegen die Temperaturen dann zwischen 30 und 35 Grad, am Rhein bei bis zu 37 Grad. 

Weniger Abkühlung in den Nächsten

In der Nacht zu Donnerstag wird es sich dann auch nicht mehr so stark abkühlen: In Ballungszentren sinken die Temperaturen laut Wetterdienst auf etwa 22 Grad, ansonsten auf 20 bis 16 Grad. Am Donnerstag seien in weiten Teilen Deutschlands Höchstwerte über 35 Grad wahrscheinlich, so Kernn. In den Nächten kühle es nur noch auf Werte zwischen 23 und 17 Grad ab. Die Expertin fügte hinzu: «Durchlüften und Auskühlen der Innenräume auf natürlichem Wege sind deutlich reduziert. Damit steigt die Wärmebelastung.»

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