Mehr Verkehrstote, aber weniger Schwerverletzte

Wiesbaden (dpa) - Auf Deutschlands Straßen sind im vergangenen Jahr 2.814 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das waren etwa zwei Prozent mehr als im Jahr 2024 (2.770 Todesopfer), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Laut den Angaben lag die Zahl der Verletzten nahezu unverändert bei 366.000. Während die Zahl der Leichtverletzten auf 318.000 stieg (plus ein Prozent), ging die Zahl der Schwerverletzten um vier Prozent auf 48.400 zurück. «Dies ist der niedrigste Wert seit 1991, dem ersten Jahr, in dem die Verletzten getrennt in schwer- und leichtverletzt ausgewiesen wurden», erklärten die Statistiker.

Mehr Unfälle mit Verletzten oder Todesopfern