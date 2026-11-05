Luftverkehr

Mehrere Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa

Erneut gibt es mehrere Hinweise auf eine mögliche Bombe an Bord von Flugzeugen in Europa. Betroffen sind mehrere Flugzeuge und Flughäfen. Die Hintergründe sind bisher nicht bekannt.

Wegen einer Bombendrohung geht es für eine Maschine aus Dublin vorerst nicht wie vorgesehen nach Rom. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Wegen einer Bombendrohung geht es für eine Maschine aus Dublin vorerst nicht wie vorgesehen nach Rom. (Symbolbild)

Évreux (dpa) - Zum zweiten Mal in dieser Woche sind mehrere europäische Flüge von Bombendrohungen betroffen. Wegen einer Bombendrohung ist unter anderem ein Linienflug zwischen Dublin und Rom nach Frankreich umgeleitet worden. Die Maschine landete am Militärflughafen Évreux, wie das Amt des französischen Premierministers mitteilte. Die 151 Passagiere und 6 Crew-Mitglieder würden in Sicherheit gebracht. Sprengstoffexperten seien nun im Einsatz. 

Évreux liegt etwa 100 Kilometer nordwestlich der französischen Hauptstadt Paris. Bereits am Dienstag hatte es Bombendrohungen gegen kommerzielle Flüge in Europa gegeben.

Flugzeug von italienischen Kampfjets eskortiert

Zwischenfälle gab es zudem in Italien: Nach anonymen Hinweisen auf einem mutmaßlichen Bombenalarm an Bord eines Finnair-Fliegers aus Helsinki, der gegen 9.30 Uhr von Kampfjets der italienischen Luftwaffe eskortiert am Flughafen Rom-Fiumicino landete, leiteten Sprengstoffexperten der Polizei die vorgesehenen Sicherheitskontrollen ein. Diese dauern weiterhin an, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

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Eine Maschine, die am Morgen am Airport Mailand-Malpensa gestartet war, wurde nach Angaben von Ansa wegen einer während des Fluges eingegangenen Bombendrohung nach Wien umgeleitet und landete dort.

Ein österreichischer Polizeisprecher bestätigte die Landung der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zuvor sei in Polen eine E-Mail mit einer Bombendrohung eingegangen. In Wien wurde jedoch keine Gefährdung festgestellt. Das Flugzeug sei mittlerweile unterwegs nach Warschau, hieß es. Der Sprecher sprach von einer «abstrakten» Drohung und verwies auf ähnliche Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit.

Dänemark und Tschechien ebenfalls betroffen

Am Flughafen Kopenhagen gab es Drohungen gegen zwei Flüge. Bei der Durchsuchung der Flugzeuge sei aber nichts Verdächtiges gefunden, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur Ritzau mit: «Nach unserer Einschätzung besteht beziehungsweise bestand keine Gefahr für Passagiere oder andere Personen, die sich am Flughafen aufhalten.» Um welche Flüge es sich handelte, wollte ein Sprecher demnach nicht sagen.

Mehrere Bombendrohungen haben auch den Flugverkehr in Prag beeinträchtigt. Man habe Warnungen über improvisierte Sprengsätze an Bord von vier Flugzeugen erhalten, teilte die tschechische Polizei bei X mit. Nach der Landung auf dem internationalen Vaclav-Havel-Flughafen würden die Maschinen von Spezialisten durchsucht. Gleichwohl stufe man die Relevanz der Drohungen als niedrig ein.

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