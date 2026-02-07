Unglücke in den Bergen

Mehrere Lawinen in Norditalien: Vier Tote und Verletzte

Lawinenabgänge in mehreren Gegenden in Norditalien haben Einsatzkräfte der Bergwacht beschäftigt. Insgesamt meldeten die Behörden vier Tote und mehrere Verletzte.

Die Bergwacht musste in Norditalien zu mehreren Lawinenabgängen ausrücken. (Symbolbild) Foto: Thierry Pronesti/ANSA/AP/dpa
Die Bergwacht musste in Norditalien zu mehreren Lawinenabgängen ausrücken. (Symbolbild)

Sondrio (dpa) - Bei mehreren Lawinenabgängen in Norditalien sind vier Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. In der Alpenregion Valtellina löste sich zunächst eine Lawine und erfasste drei Skitourengeher, zwei von ihnen kamen ums Leben. Im Trentino meldete die italienische Bergwacht zwei Lawinen mit jeweils einem Toten. Auch im Aostatal an der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich gab es demnach einen Vorfall.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Vorfälle ereigneten sich an einem Tag mit sehr hoher Lawinengefahr. Es galt die Warnstufe drei auf der fünfteiligen europäischen Skala für Lawinengefahr.

Bei dem ersten Vorfall im Trentino wurden zunächst vier Menschen vermisst. Nach einer großangelegten Such- und Rettungsaktion der Bergwacht konnten zwar alle vier gefunden werden, einer der zwei Verletzten erlag jedoch später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Im Aostatal erfasste ein Lawinenabgang zwei Skitourengeher aus einer Gruppe von fünf Personen. Sie waren jedoch angemessen ausgerüstet und konnten sich aus den Schneemassen befreien.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Acht Lawinen-Tote in Österreich - Kopfschütteln bei Rettern
Unglücke

Acht Lawinen-Tote in Österreich - Kopfschütteln bei Rettern

Das Wetter war prächtig. Die Warnungen vor der heiklen Lawinen-Situation zeigten wohl auch deshalb keine Wirkung. Unter den Toten sind auch Tourenführer, die auf Weiterbildung waren.

18.01.2026

Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich
Unglücke

Acht Tote bei drei Lawinenabgängen in Österreich

In vielen Teilen der Alpen ist die Lawinenlage brisant. Trotzdem schreckt das Skitourengeher offenbar nicht ab. In drei Fällen endeten Ausflüge in den Schnee tödlich.

17.01.2026

Ein Toter und zwei Verletzte nach Lawinenabgang in Italien
Unglück in den Bergen

Ein Toter und zwei Verletzte nach Lawinenabgang in Italien

In Norditalien an der Grenze zu Frankreich werden vier Bergsteiger von einer Lawine überrascht. Einer von ihnen kommt ums Leben, zwei weitere werden verletzt.

02.01.2026

Zwei Tote nach Lawinen in französischen Alpen
Notfälle

Zwei Tote nach Lawinen in französischen Alpen

Gleich zwei tödliche Unglücke ereignen sich am Freitag in den Bergen Frankreichs.

27.12.2025

Bergrettung

Drei Tote nach Lawinenabgang in Norditalien

In Val di Rhêmes nahe der Grenze zu Frankreich sind am Morgen drei Menschen tot geborgen worden. Sie sind Opfer eines Lawinenabgangs.

14.04.2023