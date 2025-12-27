Bild
Notfälle

Zwei Tote nach Lawinen in französischen Alpen

Gleich zwei tödliche Unglücke ereignen sich am Freitag in den Bergen Frankreichs.

Skigebiet La Plagne im Südosten Frankreichs. Bei zwei Lawinenabgängen in den französischen Alpen gab es Tote und Verletzte. (Archivbild) Foto: Jean-Pierre Clatot/AFP/dpa
Skigebiet La Plagne im Südosten Frankreichs. Bei zwei Lawinenabgängen in den französischen Alpen gab es Tote und Verletzte. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Tote nach Schlammlawine in der Slowakei
Unglück in den Bergen

Zwei Tote nach Schlammlawine in der Slowakei

In den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen. Plötzliche starke Regenfälle lösen in der Slowakei eine tödliche Lawine aus Wasser und Geröll aus.

11.07.2024

Lawine in Südtirol: Deutscher Tourengänger getötet
Alpen

Lawine in Südtirol: Deutscher Tourengänger getötet

Viel Neuschnee in Südtirol - das bedeutet: Lawinengefahr. In über 2000 Meter Höhe wird nun eine Gruppe von Tourengängern verschüttet. Ein Mann ist tot, zwei weitere Deutsche schweben in Lebensgefahr.

28.02.2024

Notfälle

Sechs Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc

10.04.2023

Unfälle

Vier Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc

Mindestens vier Tote und etliche Verletzte: So die traurige Bilanz eines Lanwinenabgangs in der Nähe des Montblanc in Frankreich.

09.04.2023

Unglück

Vier Tote bei Lawinenabgängen in Norwegen

Im Norden Norwegens gehen mehrere schwere Lawinen ab. Mehrere Menschen kommen dabei ums Leben.

01.04.2023