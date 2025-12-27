Notfälle Zwei Tote nach Lawinen in französischen Alpen Gleich zwei tödliche Unglücke ereignen sich am Freitag in den Bergen Frankreichs. 27.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Jean-Pierre Clatot/AFP/dpa Skigebiet La Plagne im Südosten Frankreichs. Bei zwei Lawinenabgängen in den französischen Alpen gab es Tote und Verletzte. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Unglück in den Bergen Zwei Tote nach Schlammlawine in der Slowakei In den Bergen kann das Wetter schnell umschlagen. Plötzliche starke Regenfälle lösen in der Slowakei eine tödliche Lawine aus Wasser und Geröll aus. 11.07.2024 Alpen Lawine in Südtirol: Deutscher Tourengänger getötet Viel Neuschnee in Südtirol - das bedeutet: Lawinengefahr. In über 2000 Meter Höhe wird nun eine Gruppe von Tourengängern verschüttet. Ein Mann ist tot, zwei weitere Deutsche schweben in Lebensgefahr. 28.02.2024 Notfälle Sechs Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc 10.04.2023 Unfälle Vier Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc Mindestens vier Tote und etliche Verletzte: So die traurige Bilanz eines Lanwinenabgangs in der Nähe des Montblanc in Frankreich. 09.04.2023 Unglück Vier Tote bei Lawinenabgängen in Norwegen Im Norden Norwegens gehen mehrere schwere Lawinen ab. Mehrere Menschen kommen dabei ums Leben. 01.04.2023