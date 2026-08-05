Kriminalität

Mehrere Menschen im Zentrum Londons niedergestochen

Im berühmten Londoner Covent Garden werden mehrere Männer verletzt, eine Frau wird festgenommen. Am Tatort finden die Beamten laut Polizei eine Schere.

Eine 47 Jahre alte Frau wurde laut Polizei festgenommen. Foto: James Manning/PA Wire/dpa
Eine 47 Jahre alte Frau wurde laut Polizei festgenommen.

London (dpa) - Mitten im Zentrum Londons sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Eine 47-jährige Frau gilt als verdächtig und wurde festgenommen, wie die Londoner Metropolitan Police mitteilte. Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach im bei Touristen beliebten Viertel Covent Garden in der Endell Street im Stadtteil Camden.

Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. Sie seien mit Stichwunden aufgefunden worden. Am Tatort konnten die Beamten zudem eine Schere sicherstellen. Die Männer seien versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Ambulance Service der britischen Hauptstadt in einem X-Beitrag mit.

Vier Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Foto: James Manning/PA Wire/dpa
Vier Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden demnach bereits gegen Mittag zu dem Einsatzort gerufen, auch die Londoner Luftrettung sei alarmiert worden. Genauere Angaben zu den Hintergründen oder zur Schwere der Verletzungen machten die Einsatzkräfte zunächst nicht. Nach ersten Erkenntnissen wird jedoch angenommen, dass der Vorfall mit psychischen Problemen im Zusammenhang steht, wie die Polizei mitteilte.

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