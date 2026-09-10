Graubünden

Busunfall in der Schweiz: Mehrere Tote und Verletzte

Das Unglück ereignete sich im Kanton Graubünden. Laut Medienberichten handelt es sich um einen niederländischen Reisebus. Was bisher bekannt ist.

Mehrere Menschen kamen ums Leben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Mehrere Menschen kamen ums Leben. (Symbolbild)

Susch (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind im Osten der Schweiz mehrere Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach im Kanton Graubünden zwischen den Orten Susch und Zernez.

Wie die Schweizer Medienportale «Blick» und «20Minuten» berichteten, handelt es sich um einen Bus aus den Niederlanden. Eine Sprecherin des niederländischen Reisebranchen-Verbandes ANVR sprach gegenüber «Blick» von einer 48-köpfigen Reisegruppe. «Wir sind sehr traurig über das Geschehene. Es ist ein schrecklicher Unfall», wurde die Sprecherin zitiert.

Es handelt sich um einen Bus, der für die bekannte niederländische Reiseorganisation Oad unterwegs war. Oad-Geschäftsführer Arjan Koster sagte der Nachrichtenagentur ANP, dass er keine weiteren Einzelheiten zu dem Unfall nennen könne und die Hilfe für die Opfer derzeit oberste Priorität habe. Er fügte hinzu, dass er zunächst auf offizielle Informationen der Schweizer Behörden warte, bevor er weitere Stellungnahmen abgebe.

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Wie die niederländische Zeitung «Algemeen Dagblad» berichtete, war der Bus mit der Reisegruppe am Montag Richtung Österreich aufgebrochen. Am Unglückstag habe ein Tagesausflug in die Schweiz auf dem Programm gestanden. Der Bus soll dem Reisebusunternehmen Hartemink aus Eibergen gehören. Eibergen ist eine Ortschaft in der Provinz Gelderland, die nicht weit von der Grenze zu Westfalen entfernt liegt.

Fotos, die in den Medien von der Unfallstelle veröffentlicht wurden, zeigten den umgekippten Bus, der neben einer Straße auf der Seite auf der Wiese lag. Zahlreiche Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie mehrere Helikopter waren vor Ort.

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