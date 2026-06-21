Brände

Mehrere Verletze bei Brand in Hotel in Hamburg

Kurz nach Mitternacht wird ein Brand in einem Hotel in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs gemeldet. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bei dem Brand in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs wurden 14 Menschen verletzt. Foto: Bodo Marks/dpa
Bei dem Brand in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs wurden 14 Menschen verletzt.

Hamburg (dpa) - Bei einem Brand in einem Hamburger Hotel sind 14 Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde eine Person schwer verletzt, alle anderen erlitten leichte Verletzungen. Der Brand wurde kurz nach Mitternacht gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Keller des Gebäudes aus und drohte, auf die anderen Stockwerke überzugreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Gäste das Hotel nicht mehr eigenständig verlassen. Die Feuerwehr setzte zur Evakuierung Drehleitern ein. 

Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

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