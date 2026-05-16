Lost Place

Brand in leerstehendem Hotel – Feuerwehr rettet Obdachlosen

Feuer in einem leeren Gebäude in Bensheim - doch ganz unbewohnt war es nicht. Die Feuerwehr musste einen Mann retten. Was genau passiert ist.

Das Feuer in dem leerstehenden ehemaligen Hotel war schnell gelöscht. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Das Feuer in dem leerstehenden ehemaligen Hotel war schnell gelöscht. (Symbolbild)

Bensheim (dpa) - Ein leerstehendes ehemaliges Hotel hat am Vormittag in Bensheim an der Bergstraße gebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte einen Obdachlosen in Sicherheit, der in dem Gebäude geschlafen hatte, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. 

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Kurz vor Brandausbruch war nach Zeugenaussagen im ersten Stock des Hauses eine explosionsartige Verpuffung zu hören. Die Ursache war noch unklar.

Das Gebäude sei auch als «Lost Place» bekannt, hieß es von den Ermittlern. Rund 200 Einsatzkräfte hätten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen können. Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner vorsorglich auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

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