Kriminalität

Messerangriff im Zug: Haftbefehl gegen 21-Jährigen

Eine 18-Jährige wird in einem Regionalzug im Saarland mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter kommt in Untersuchungshaft. Was ist bisher über die Attacke bekannt?

Ein junger Mann wird beschuldigt, eine 18-Jährige in einem Regionalzug mit einem Messer angegriffen zu haben - nun sitzt er in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Frank Molter/dpa
Ein junger Mann wird beschuldigt, eine 18-Jährige in einem Regionalzug mit einem Messer angegriffen zu haben - nun sitzt er in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Sulzbach (dpa) - Nach einem Messerangriff in einem Regionalzug nahe der saarländischen Stadt Sulzbach mit einer schwer verletzten 18-Jährigen ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen. Ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte. Nähere Angaben machte sie nicht. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv dauerten an.

Der Mann soll die junge Frau attackiert haben. Beide kannten sich laut Polizei. Der 21-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Beide haben der Polizei zufolge die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 18-Jährige kam in ein Krankenhaus. Beim mutmaßlichen Täter gilt die Unschuldsvermutung.

«Meine Gedanken sind bei der schwer verletzten jungen Frau»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Saar-Innenminister Reinhold Jost teilte mit: «Meine Gedanken sind bei der schwer verletzten jungen Frau. Ich wünsche ihr von Herzen eine schnelle und vollständige Genesung sowie viel Kraft in dieser schweren Zeit.» Der Sozialdemokrat betonte: «Die Hintergründe des Vorfalls werden derzeit umfassend aufgeklärt. Recht und Gesetz werden konsequent durchgesetzt.»

Tödliche Attacke im Februar

Erst im Februar hatte es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Landstuhl in Rheinland-Pfalz und dem saarländischen Homburg eine tödliche Attacke auf einen Zugbegleiter gegeben. Der Angreifer hatte sein Opfer mit Faustschlägen gegen den Kopf so schwer verletzt, dass es wenige Tage später starb. Der Fall sorgte bundesweit für Entsetzen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
18-Jährige bei Messerangriff in Regionalzug schwer verletzt
Kriminalität

18-Jährige bei Messerangriff in Regionalzug schwer verletzt

Eine 18-Jährige wird in einem Regionalzug mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

25.03.2026

Messerangriff vor Supermarkt: Zwei Menschen schwer verletzt
Kriminalität

Messerangriff vor Supermarkt: Zwei Menschen schwer verletzt

Vor einem Supermarkt im mittelsächsischen Rochlitz wird eine Kundin plötzlich mit einem Messer angegriffen. Ein 18-Jähriger kommt zu Hilfe und wird auch verletzt. Was bisher bekannt ist.

18.04.2025

Mann bei Streit in Unterkunft schwer verletzt - Haftbefehl
Messerangriff

Mann bei Streit in Unterkunft schwer verletzt - Haftbefehl

Tatwaffe soll ein Messer gewesen sein, Tatort ein Flüchtlingsheim. Das 37 Jahre alte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

03.03.2025

Messerattacke in Bonn: Angreifer stirbt nach Polizeischüssen
Zwei Menschen verletzt

Messerattacke in Bonn: Angreifer stirbt nach Polizeischüssen

In Bonn werden zwei Menschen bei einem Messerangriff verletzt. Die Polizei wird dazugerufen und schießt. Jetzt ist der mutmaßliche Angreifer tot. Was ist über die Hintergründe der Tat bekannt?

04.09.2024

Ermittlungen

Messerangriff im Hochtaunuskreis: Mutmaßlicher Täter in Haft

29.08.2023