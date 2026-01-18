Bild
Naturschauspiel

Meterhohe Eisberge an der Elbe bei Hamburg

Nach Schneefall und Frost türmen sich vor den Toren Hamburgs meterhohe Eisberge an der Elbe. Warum die Eisbrecherflotte jetzt so gefordert ist wie seit Jahren nicht mehr.

Zahlreiche Menschen nutzten das Wochenendende, um an der Elbe ein seltenes Naturspektakel zu bewundern: Eisberge auf dem Fluss. Foto: Bodo Marks/dpa
Zahlreiche Menschen nutzten das Wochenendende, um an der Elbe ein seltenes Naturspektakel zu bewundern: Eisberge auf dem Fluss.

Geesthacht (dpa) - Seltenes Naturschauspiel an der Elbe vor den Toren Hamburgs: Nach dem jüngsten Schneefall und Dauerfrost türmen sich elbaufwärts bei Geesthacht meterhohe Eisberge. Der Grund: Seit Tagen kämpft die in Geesthacht stationierte Eisbrecherflotte gegen eine gewaltige Eisbarriere am Stauwehr und verwandelt die Eisdecke auf dem Strom in kleinere Eisberge, die nun bei Niedrigwasser am Ufer der Elbe gestrandet sind.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Wochenende kamen zahlreiche Schaulustige, um durch die Eislandschaft zu spazieren. «Das hatten wir so auch noch nicht», sagte der Leiter der Spezialschiff-Flotte beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA), Andreas Schultz, der «Bild»-Zeitung. «Damit das Eis vernünftig ablaufen kann», müssten mindestens 500.000 Liter Wasser pro Sekunde stromabwärts fließen. Zuletzt seien es aber nur etwa 300.000 Liter gewesen.

Das habe auch Folgen für die Eisbrecherflotte. «Wir können nur bei Hochwasser fahren. Steht das Wasser zu niedrig, könnten wir durch den Tiefgang den Grund berühren – und das geht natürlich nicht», sagte Schultz dem «Hamburger Abendblatt». Bislang seien bis zu zehn Eisbrecher auf der Elbe im Einsatz gewesen - so viele wie seit 2013 nicht mehr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Süddeutschland: Kräftiger Wind trifft auf Frost
Wetter

Süddeutschland: Kräftiger Wind trifft auf Frost

In Bayern und Baden-Württemberg bleibt es frostig. Besonders in Alpentälern und Oberschwaben kann es tagsüber bei Dauerfrost und schlechter Sicht durch Nebel bleiben.

18.01.2026

Leiche in Hamburg aus der Elbe geborgen
Feuerwehreinsatz

Leiche in Hamburg aus der Elbe geborgen

Ein lebloser Körper treibt in der Elbe. Die Hamburger Feuerwehr holt den Toten aus dem Wasser. Wie kam der Mann ums Leben?

17.01.2026

Wetterdienst warnt vor Glätte: Schnee und Frost bleiben
Winterwetter in Deutschland

Wetterdienst warnt vor Glätte: Schnee und Frost bleiben

Bis minus 15 Grad und Sturmböen im Anmarsch: In den nächsten Tagen ist weiter mit glatten Straßen und Schneeverwehungen zu rechnen. Welche Regionen besonders betroffen sind.

07.01.2026

Baden-Württemberg: Polare Meeresluft sorgt für Dauerfrost zum Wochenstart
Wetterbericht

Baden-Württemberg: Polare Meeresluft sorgt für Dauerfrost zum Wochenstart

Die Drei-Königs-Woche startet klirrend kalt: Auch tagsüber bleiben die Temperaturen in Baden-Württemberg unter 0 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, doch der Frost bleibt Dauergast.

05.01.2026

Notfälle

Rettungseinsatz in Hamburg: 16-Jähriger in Elbe vermisst

Bei hochsommerlichen Temperaturen ein kühles Bad in der Elbe? Das ist kein wirklich guter Einfall. Ein 16-Jähriger tauchte unter - und nicht wieder auf. Die Suche nach ihm blieb bislang erfolglos.

09.07.2023