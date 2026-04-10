Kronprinzessin von Norwegen

Mette-Marit mit Sauerstoffgerät bei offiziellem Termin

Die norwegische Kronprinzessin leidet unter einer unheilbaren Krankheit. Auf längere Sicht braucht sie eine neue Lunge. Jetzt zeigt sie sich zum ersten Mal mit einem Sauerstoffschlauch.

Mette-Marit trat jüngst aufgrund ihrer Krankheit kürzer, nun zeigte sie sich bei einem offiziellen Termin mit einer sogenannten Nasenbrille. Foto: Lise Åserud/NTB Pool/dpa
Mette-Marit trat jüngst aufgrund ihrer Krankheit kürzer, nun zeigte sie sich bei einem offiziellen Termin mit einer sogenannten Nasenbrille.

Oslo (dpa) - Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist zum ersten Mal mit einem Sauerstoffgerät zu einem offiziellen Termin erschienen. Fotos der Nachrichtenagentur NTB zeigten Mette-Marit mit einer sogenannten Nasenbrille, der der Kronprinzessin Sauerstoff zuführte.

Anlass ihres Auftrittes war der Empfang der norwegischen Teilnehmer an den Paralympischen Spielen im Königlichen Schloss in Oslo. Auch Kronprinz Haakon (52) und die Kinder des Paares, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), nahmen an dem Termin teil.

Mette-Marit leidet unter der chronischen Krankheit Lungenfibrose. Foto: Lise Åserud/NTB Pool/dpa
Mette-Marit leidet unter der chronischen Krankheit Lungenfibrose.

Zuletzt nur wenige öffentliche Auftritte

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann. Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich zuletzt verschlechtert. Im Dezember hatte der Hof bekanntgegeben, dass Mette-Marit früher oder später eine neue Lunge brauche.

Jüngst war die norwegische Kronprinzessin aufgrund ihrer Krankheit nur selten öffentlich aufgetreten. Zudem stand sie in ihrer Heimat zuletzt wegen ihrer Freundschaft mit dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Høiby (29), Anfang des Jahres wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mette-Marit: Krankheit «bestimmt meinen Alltag»
Norwegisches Königshaus

Mette-Marit: Krankheit «bestimmt meinen Alltag»

Norwegens Kronprinzessin leidet an einer unheilbaren Krankheit. Zuletzt hat sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Sie lässt offen, wie viel sie noch für das Königshaus leisten kann.

20.03.2026

Schwere Lungenkrankheit: Mette-Marit geht es schlechter
Norwegisches Königshaus

Schwere Lungenkrankheit: Mette-Marit geht es schlechter

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer Lungenkrankheit. Jetzt hat sich ihr Zustand laut dem Palast verschlechtert. Bei einem wichtigen royalen Termin ist sie deshalb wohl nicht dabei.

17.03.2026

Lungen-OP mit Risiken: Sorge um Mette-Marit
Lungentransplantation geplant

Lungen-OP mit Risiken: Sorge um Mette-Marit

Die norwegische Kronprinzessin leidet seit Jahren unter Lungenfibrose. Sie dachte, sie könne die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten. Doch das wird bald nicht mehr ausreichen.

19.12.2025

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat täglich Beschwerden
Mette-Marits Lungenkrankheit

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat täglich Beschwerden

Seit Jahren leidet Mette-Marit an einer chronischen Lungenkrankheit. Jetzt hat sich der Gesundheitszustand der norwegischen Kronprinzessin verschlechtert. Weiterarbeiten möchte sie trotzdem.

06.03.2025

Norwegische Königsfamilie

Kronprinzessin Mette-Marit wird 50

Mit ihrem strahlenden Auftreten und ihrer unaufdringlichen Art hat sich Mette-Marit in die Herzen vieler Norweger gespielt. Nun feiert die Frau an der Seite von Kronprinz Haakon ihren 50. Geburtstag.

18.08.2023