Mindestens vier Todesopfer bei Brand in Irland

Waterford (dpa) - Bei einem Wohnhausbrand im irischen Waterford sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen Mann, eine Frau und zwei Kinder, wie ein Polizeisprecher laut der Nachrichtenagentur PA sagte. Zwei weitere Kinder werden demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt.