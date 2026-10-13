Gemeinde im Süden

Mindestens vier Todesopfer bei Brand in Irland

In einer beschaulichen Wohnhaussiedlung im irischen Waterford brennt ein Doppelhaus. Mindestens vier Menschen kommen ums Leben – darunter zwei Kinder.

Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte. Foto: Mícheál Ó Scannáil/PA Wire/dpa
Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte.

Waterford (dpa) - Bei einem Wohnhausbrand im irischen Waterford sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen Mann, eine Frau und zwei Kinder, wie ein Polizeisprecher laut der Nachrichtenagentur PA sagte. Zwei weitere Kinder werden demnach mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt. 

Regierungschef Micheál Martin bezeichnete die Situation in der südirischen Gemeinde als «zutiefst beunruhigend». Er dankte den Ersthelfern vor Ort. Dem Sender RTÉ zufolge waren am Morgen etliche Einsatzfahrzeuge vor dem Doppelhaus zu sehen. Eine Leiche wurde demnach abtransportiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels stünden unter Schock, schrieb der Sender auf seiner Internetseite.

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