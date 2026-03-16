Mindestens zehn Tote bei Klinikbrand in Indien

Neu-Delhi (dpa) - Bei einem Brand in einer staatlichen Klinik im Osten Indiens sind mindestens zehn Patienten ums Leben gekommen. Das Feuer sei in der Nacht auf einer Intensivstation des SCB Medical College and Hospital in der Stadt Cuttack ausgebrochen, teilte der Regierungschef des Bundesstaats Odisha, Mohan Charan Majhi, mit.