Zehn Babys sterben bei Krankenhaus-Brand in Indien

Jhansi (dpa) - Bei einem Großbrand in einer Intensivstation für Neugeborene in Indien sind mindestens zehn Babys ums Leben gekommen. 16 weitere wurden leicht verletzt, wie indische Medien übereinstimmend berichteten. Insgesamt befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers am Freitagabend (Ortszeit) demnach rund 50 Kinder auf der Station des Krankenhauses in Jhansi im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh.