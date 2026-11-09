Miniatur Wunderland öffnet mit Südamerika seine größte Welt

Hamburg (dpa) - Das Hamburger Miniatur Wunderland ist um eine riesige Welt reicher: Auf der weltgrößten Modelleisenbahnanlage ist nach fast vier Jahren Bauzeit der Südamerika-Abschnitt «Regenwald - Amazonas, Anden und Atacama» eröffnet worden. «Es ist modellbauerisch unerreicht bis jetzt, was hier entstanden ist», sagte Miniatur-Wunderland-Mitgründer Frederik Braun am Vormittag. 180.000 Arbeitsstunden seien in diesen Bauabschnitt geflossen. Es der bislang größte im Miniatur Wunderland. Die beeindruckenden Naturwelten Südamerikas werden auf 175 Quadratmetern gezeigt.

Im Rahmen einer kleinen Zeremonie durch einen peruanischen Vertreter der Inka, der symbolisch den letzten, «heiligen» Stein eingesetzt hat, wurde die Anlage zum Leben erweckt. Das Einsetzen des letzten Steins soll eine Verbindung zwischen der peruanischen Stadt Cusco und der Speicherstadt herstellen. Cusco war einst das Zentrum des Inka-Reiches.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Ein Vertreter der Inka hat die tropische Welt mit einer kleinen Zeremonie eingeweiht.

Im üblichen Tag-und-Nacht-Rhythmus können die Besucherinnen und Besucher nun unter anderem die Iguazu-Wasserfälle, den Amazonas, die Anden, die Atacama-Wüste und vieles mehr bestaunen. Wie sonst auch sind auf der gesamten Anlage viele witzige, bunte und spannende Szenen aufgebaut und versteckt. Es finden sich aber auch rauchende Waldbrände und mystische Wunderwelten in der Südamerika-Welt.

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Arbeiten auf zwei Kontinenten

Die Regenwald-Kulisse ist das bisher aufwendigste Projekt der Wunderland-Betreiber. Die Anlage war gemeinsam mit einer Modellbauer-Familie aus Buenos Aires errichtet worden. Eine Herausforderung sei unter anderem der Transport des in Buenos Aires gebauten Regenwalds nach Hamburg gewesen. In mehreren Einzelteilen hat die ungewöhnliche Lieferung es in die Speicherstadt geschafft und ist wieder zusammengesetzt worden.

«Dieser Bauabschnitt hat viel, viel Zeit und viel, viel Liebe gekostet», sagte Frederik Braun weiter. «30.000 Bäume sind auf dieser Landschaft und die meisten davon handgemacht. Das war eine unfassbare Arbeit.»

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich von der Anlage beeindruckt. «Ein riesiger Teil Südamerikas ist hier modellhaft abgebildet. Es ist eine künstlerische Verdichtung der Realität,- was ist typisch für die Region, wie wirkt die Natur. Es ist ein Weltprojekt hier entstanden. Ein Markenzeichen für die Kreativität und die Schaffenskraft, die Hamburg ausmacht.»

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher durfte den letzten der 30.000 Bäume einsetzen.

Tschentscher setzte schließlich den letzten der 30.000 Bäume in das Miniaturgelände im Maßstab 1:87. Die Umsetzung des Abschnitts hat rund sechs Millionen Euro gekostet, wie Frederik Braun weiter sagte.

Letzte Neueröffnung im April 2024

Mit viel Liebe zum Detail und präziser Ingenieurskunst erschaffen die Brüder Frederik und Gerrit Braun und ihr mittlerweile etwa 120-köpfiges Modellbau-Team seit 25 Jahren beeindruckende Mini-Welten mit Zügen, Lastern, Autos, Schiffen und Flugzeugen.

Zuletzt eröffneten sie im April 2024 ihren zwölften Abschnitt «Monaco & die Provence». Die rasenden Rennwangen liefern sich in den engen Gassen von Monaco einen Wettkampf im Formel-1-Grand Prix. Elf Jahre hatte damals die Fertigstellung der Rennstrecke gedauert.

Viele Besucher bei Hamburgs Miniatur-Attraktion

Jährlich besuchen etwa 1,6 Millionen Menschen aus aller Welt die Modelllandschaft mit den vielen weltbekannten Sehenswürdigkeiten im Kleinformat. Auf mehreren Etagen und in mehreren Gebäuden können die verschiedensten Abschnitte angeschaut werden. Angefangen hat es mit Mitteldeutschland, Knuffingen und Österreich. Hinzu kamen Nachbildungen von Hamburg, Deutschland, Venedig, Rom und Rio de Janeiro.

«Die Karibik» für Ende 2027 in Aussicht