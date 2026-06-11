Ministerium stellt Senderdaten des Buckelwals vor

Schwerin (dpa) - Bisher hatte es keine Informationen zu den Daten des Senders am «Timmy» genannten Buckelwal gegeben - am Freitag will das Schweriner Umweltministerium nun eine Auswertung vorstellen. Die Daten ermöglichten einen Einblick in die Bewegungen des Wales nach seiner Freisetzung am 2. Mai und lieferten wichtige Erkenntnisse für die Gesamtbewertung des Falls, teilte das Ministerium mit. Umweltminister Till Backhaus (SPD) will die Auswertung vorstellen. Der Sender war an dem geschwächten Tier befestigt worden, kurz bevor es in die Nordsee gesetzt wurde.