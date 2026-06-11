Wie lange gab es Bewegungen?

Ministerium stellt Senderdaten des Buckelwals vor

Was passierte kurz vor dem Tod des als «Timmy» bekannten Buckelwals? Ein Satellitensender könnte Einblicke liefern. Er wurde inzwischen ausgewertet.

Umweltminister Backhaus stellt Ergebnisse der Senderauswertung vor. Foto: Jens Büttner/dpa
Umweltminister Backhaus stellt Ergebnisse der Senderauswertung vor.

Schwerin (dpa) - Bisher hatte es keine Informationen zu den Daten des Senders am «Timmy» genannten Buckelwal gegeben - am Freitag will das Schweriner Umweltministerium nun eine Auswertung vorstellen. Die Daten ermöglichten einen Einblick in die Bewegungen des Wales nach seiner Freisetzung am 2. Mai und lieferten wichtige Erkenntnisse für die Gesamtbewertung des Falls, teilte das Ministerium mit. Umweltminister Till Backhaus (SPD) will die Auswertung vorstellen. Der Sender war an dem geschwächten Tier befestigt worden, kurz bevor es in die Nordsee gesetzt wurde.

Das kranke Tier hatte lange vor der mecklenburgischen Küste vor der Insel Poel gelegen. Eine Privatinitiative transportierte den Wal mit einem Lastkahn Richtung Nordsee, etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt wurde er im Skagerrak ausgesetzt. Das Tier wurde kurz darauf tot vor der dänischen Insel Anholt angespült. Später wurde der Wal obduziert, zunächst ohne konkrete Ergebnisse zur Todesursache. Die Überreste des Tieres sollten in Dänemark unter anderem zu Biodiesel verwertet werden.

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