Wende im Prozess

Missbrauchs-Anklage gegen Timothy Busfield aufgehoben

Dem Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield wurde sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Eine Grand Jury erhob im Februar Anklage. Ein Richter findet Fehler und hebt sie nun auf.

Timothy Busfield weist den Vorwurf sexueller Übergriffe zurück. (Archivbild) Foto: Sam Wasson/Pool Getty/AP/dpa
Timothy Busfield weist den Vorwurf sexueller Übergriffe zurück. (Archivbild)

Albuquerque (dpa) - Eine Anklage gegen den US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield (69) wegen mutmaßlichem sexuellen Missbrauchs Minderjähriger ist von einem Richter aufgehoben worden. «Der Staatsanwalt hat es versäumt, fair und unparteiisch zu handeln», befand Richter Joseph Montano im Bundesstaat New Mexico. Eine Grand Jury hatte im Februar Anklage gegen Busfield erhoben. Eine Grand Jury ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann.

Dem Richter zufolge hatte der zuständige Bezirksstaatsanwalt die Grand Jury damals nicht ordnungsgemäß informiert, etwa hinsichtlich der Befragung möglicher Zeugen. Busfield hatte bereits im Juni einen Antrag gestellt, die Anklage aufgrund der Verfahrensfehler aufzuheben. Ihm wurde «krimineller sexueller Kontakt mit einem Kind» in vier Fällen vorgeworfen. Er hat die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. 

Die Staatsanwaltschaft in New Mexico muss jetzt entscheiden, ob sie ein neuerliches Grand-Jury-Verfahren anstreben und Busfield ein weiteres Mal anklagen will. Der aus TV-Serien wie «Die besten Jahre» und «The West Wing» bekannte Schauspieler war im Januar verhaftet worden. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Vorwürfe von Minderjährigen

Die Anschuldigungen wurden von zwei minderjährigen Zwillingsbrüdern erhoben, die in der TV-Serie «The Cleaning Lady» mitspielten. Busfield führte bei einigen Folgen Regie. Die Drama-Serie wurde in den USA von 2022 bis 2025 ausgestrahlt. Nach Angaben der Ermittler sollen die Jungen über sexuelle Übergriffe am Set der Fernsehserie berichtet haben. 

Busfield ist seit 2013 mit der US-Schauspielerin Melissa Gilbert verheiratet. Sie ist vor allem durch die 70er-Jahre-Serie «Unsere kleine Farm» bekannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Anklage gegen Ex-Richter wegen sexueller Übergriffe erhoben
Justiz

Anklage gegen Ex-Richter wegen sexueller Übergriffe erhoben

Der Mann soll eine Proberichterin sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt gegen den Juristen. Als Richter arbeitet er mittlerweile nicht mehr.

30.01.2026

US-Schauspieler Busfield kommt aus Untersuchungshaft frei
Schwere Vorwürfe

US-Schauspieler Busfield kommt aus Untersuchungshaft frei

Dem US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield wird sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Bis zum Prozessbeginn muss der 68-Jährige aber nicht in Untersuchungshaft bleiben.

21.01.2026

US-Schauspieler Timothy Busfield stellt sich der Polizei
Haftbefehl

US-Schauspieler Timothy Busfield stellt sich der Polizei

Timothy Busfield stellt sich der US-Polizei. Gegen den Schauspieler und Regisseur liegt ein Haftbefehl vor. Ihm werden sexuelle Übergriffe an Minderjährigen und Kindesmissbrauch vorgeworfen.

14.01.2026

Anklage gegen Fußballtrainer - Verdacht sexueller Gewalt
Mann in Untersuchungshaft

Anklage gegen Fußballtrainer - Verdacht sexueller Gewalt

Einem ehemaligen Trainer einer Junioren-Fußballmannschaft wird unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen. Fünf mutmaßliche Opfer im Alter von 13 bis 16 Jahren wurden identifiziert.

12.03.2025

Sexueller Missbrauch

MeToo in Frankreich: Bricht die Kinowelt das Schweigen?

Neue Klagen, eine Schauspielerin, die zur Galionsfigur der Opfer sexuellen Missbrauchs wird, und nun ein Hashtag eines Darstellers, der jahrelang sexuelle Übergriffe erlebte. Frankreichs Kinowelt will aufräumen.

04.03.2024