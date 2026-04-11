Rasante Fahrt in Rumänien

Mit Tempo 176 aus Sorge um Kuchen: Polizei stoppt Raserin

Eine Autofahrerin rast durch Rumänien – aus Angst um ihren Kuchen im Ofen. So begründete sie zumindest ihre viel zu schnelle Fahrt. Wie die Polizei reagiert.

In Rumänien ist eine Autofahrerin mit zu hohem Tempo gestoppt worden. (Symboldbild) Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa
In Rumänien ist eine Autofahrerin mit zu hohem Tempo gestoppt worden. (Symboldbild)

Constanta (dpa) - Kurz vor dem orthodoxen Osterfest hat eine Frau in Rumänien ihr zu schnelles Fahren mit einem Osterkuchen im Backofen begründet. Mit Tempo 176 auf einer schmalen Landstraße im Südosten des Landes war sie laut Polizei viel zu schnell. Sie sei gestoppt worden und habe den Polizisten gesagt, sie müsse sich beeilen, weil sonst der Kuchen im Ofen verbrennen würde.

Die Fahrerin habe mit dieser Geschwindigkeit «die Grenzen der Physik ausgetestet» und versucht, das mit einem «kulinarischen Drama» zu rechtfertigen, teilte das zuständige Kreis-Polizeinspektorat Constanta bei Facebook mit. Es ging um den traditionellen Kuchen «Cozonac», der in Rumänien an Ostern aufgetischt wird. Es ist ein Hefekuchen mit Rosinen oder Nüssen. 

Die mehrheitlich orthodoxen Christen in Rumänien feiern an diesem Wochenende Ostern, eine Woche nach den Katholiken und Protestanten. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Frau muss nun eine Geldbuße in Höhe von mehr als 1.800 Lei (umgerechnet rund 350 Euro) bezahlen. Dieser Betrag reiche für «20 fertig gebackene Cozonacs in Premium-Qualität» aus, rechnete die Polizei vor. Ferner sei ihr für vier Monate der Führerschein entzogen worden, so dass sie nun «als Fußgängerin genug Zeit hat, alle Geheimnisse der Bäckerei zu erlernen».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kind legt Thermometer in Backofen und löst Explosion aus
Backofen explodiert

Kind legt Thermometer in Backofen und löst Explosion aus

Ein Neunjähriger will seine Mutter davon überzeugen, dass er Fieber hat - und kommt dabei auf eine nicht ganz ungefährliche Idee.

20.01.2026

Heppenheim: Jugendliche E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt – Autofahrerin flüchtet
Verkehr

Heppenheim: Jugendliche E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt – Autofahrerin flüchtet

Eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Unfall in Heppenheim verletzt worden. Die Fahrerin des Unfallwagens ist bislang unbekannt.

12.12.2025

Auto rast in Geburtstagsparty - zwei Kinder tot
Unfälle

Auto rast in Geburtstagsparty - zwei Kinder tot

Es ist Samstagnachmittag - Kindergeburtstag in einem Bootshaus am See. Plötzlich geschieht etwas Unfassbares: Ein Auto rast ins Haus. Kinder sterben. War die Fahrerin betrunken?

21.04.2024

Reichelsheim

Autofahrerin innerorts mit Tempo 122 geblitzt

01.11.2023

Verkehr

Kuchen auf die Rückbank: Autofahrerin verursacht Unfall

16.06.2023