Bild
Zugunglück in Spanien

Mit welchen Sicherheitssystemen die Bahn arbeitet

Spezielle Systeme sollen Unfälle auf Schienen verhindern. Welche Technik in Deutschland bereits im Einsatz ist und welche Pläne die EU zwecks einer europäischen Vereinheitlichung verfolgt.

Die Deutsche Bahn kontrolliert die von ihr eingesetzten Fahrzeuge mit verschiedenen Zugbeeinflussungssystemen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Deutsche Bahn kontrolliert die von ihr eingesetzten Fahrzeuge mit verschiedenen Zugbeeinflussungssystemen.

Berlin (dpa) - Nach dem schweren Zugunglück im Süden Spaniens mit Dutzenden Toten stellt sich die Frage nach der Sicherheit in Deutschland. Eine zentrale Rolle spielen Zugbeeinflussungssysteme. Sie sorgen dafür, dass Züge zum Stehen kommen, wenn Signale nicht beachtet oder die zulässigen Geschwindigkeiten nicht eingehalten werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sicherheitssysteme im deutschen Fern- und Nahverkehr

Im rund 33.000 Kilometer großen Netz der Deutschen Bahn sind nach Angaben einer Sprecherin seit 2018 alle Strecken mit einem Zugbeeinflussungssystem ausgerüstet. Die Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) wurde dabei nach ihren Worten flächendeckend verbaut.

Das elektronische System beruht auf punktuellen Überprüfungen an bestimmten Stellen der Strecke durch Sensoren an Gleis und Fahrzeug. Wenn ein Zug ein Haltesignal überfährt, wird automatisch eine Zwangsbremsung eingeleitet. Außerdem überwacht das System, ob die zulässige Geschwindigkeit überschritten wird. Das soll Kollisionen verhindern. Allerdings hat das System Schwächen: Nach einem Bericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung ist es möglich, dass Lokführer die automatisch eingeleitete Zwangsbremsung unter Umständen aufheben können.

Eher im Fernverkehr auf Hochgeschwindigkeitsstrecken ist die Linienzugbeeinflussung (LZB) gefragt. Im Gegensatz zur punktförmigen Überwachung der PZB hat die LZB die gesamte Strecke im Blick. Der Zug wird dadurch permanent geführt. Das System kommt nach Angaben der Bahn-Sprecherin auf rund 8 Prozent des Streckennetzes zum Einsatz.

Ziel ist ein digitales System in den EU-Ländern

Von solchen Systemen gibt es mehr als 20 verschiedene in Europa. Diese sollen abgelöst und damit vereinheitlicht werden. Nach Vorstellung der Europäischen Union soll das European Train Control System (ETCS) als Standard die nationalen Sicherungssysteme ersetzen und den grenzüberschreitenden Verkehr sicherer und effizienter gestalten. Bei ETCS werden Informationen wie Geschwindigkeit, Signalstellung und erlaubte Fahrwege digital und direkt in die Lokführer-Kabine übertragen. Das System überwacht die Geschwindigkeit und hält automatisch Sicherheitsabstände ein.

In Deutschland steht der ETCS-Ausbau allerdings noch am Anfang. Allianz pro Schiene kritisiert, dass Ende 2024 nur rund 1,6 Prozent des Bundesschienennetzes mit der Technik ausgerüstet gewesen seien. Der Interessenverband sieht das vom Bund gesetzte Ziel in Gefahr, das gesamte Netz bis spätestens 2040 umzurüsten. Zuletzt gab es bei der Sanierung von Bahnstrecken teilweise eine Doppelausrüstung mit ETCS und PZB - beispielsweise bei der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neue Regionalzüge fahren bald nach Frankreich
Besserer Grenzverkehr

Neue Regionalzüge fahren bald nach Frankreich

Für Pendler zwischen Ostfrankreich sowie Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es bald moderne Züge und mehr Anschlüsse. Was sich für Reisende ändert und warum es Verzögerungen gab.

23.11.2025

Mehr als 50 Verletzte bei schwerem Zugunglück in Tschechien
Unfälle

Mehr als 50 Verletzte bei schwerem Zugunglück in Tschechien

Beim Zusammenstoß zweier Züge in Tschechien werden mehr als 50 Menschen verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

20.11.2025

Bus auf Bahnübergang - Narren verhindern Zugunglück
Verkehr

Bus auf Bahnübergang - Narren verhindern Zugunglück

Ein Bus versucht auf einem Bahnübergang in Tübingen zu wenden, dann senken sich die Schranken und ein Zug naht. Zwei Narren greifen beherzt ein und verhindern Schlimmeres.

07.03.2025

Bahn-Manager: Sanierung Hamburg-Berlin nur Zwischenschritt
Marodes Schienennetz

Bahn-Manager: Sanierung Hamburg-Berlin nur Zwischenschritt

Mit der Riedbahn hat die Bahn die erste von 41 Generalsanierungen abgeschlossen. In diesem Jahr ist die Fernverkehrsstrecke zwischen Berlin und Hamburg dran. Was ist dabei die größte Herausforderung?

03.01.2025

Angebot von Tech-Milliardär

Israel will Einsatz von Musks Starlink in Gaza verhindern

Elon Musk hatte sein System angeboten, um die Kommunikation zu Helfern in Gaza wiederherzustellen. Israels Kommunikationsminister lehnt vehement ab: Er sieht die Gefahr von Missbrauch durch die Hamas.

29.10.2023