Oktoberfest

Mitarbeiter nach Unfall auf Oktoberfest reanimiert

Am letzten Tag des Oktoberfests kommt es erneut zu einem Unfall an einem Fahrgeschäft. Ein Mitarbeiter der Schiffsschaukel wird schwer verletzt.

Ein 47-Jähriger wurde bei dem Betriebsunfall schwer verletzt. Foto: Felix Hörhager/dpa
Ein 47-Jähriger wurde bei dem Betriebsunfall schwer verletzt.

München (dpa) - Erneut ist ein Mitarbeiter bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest schwer verunglückt. Rettungskräfte hätten den 47-Jährigen vor Ort reanimiert, teilte die Polizei mit. Der Mitarbeiter der Schiffsschaukel befinde sich nun im Krankenhaus. Am 21. September war es bereits zu einem tödlichen Unfall an einem Freefall-Tower gekommen. 

Der Unfall an der Schiffsschaukel auf der Oide Wiesn hatte sich laut Polizei am letzten Tag des Oktoberfests gegen 10.15 Uhr ereignet. Der 47-Jährige sei dabei schwerst verletzt worden, hieß es von der Polizei. «Eine Gefahr für die Fahrgäste des Fahrgeschäftes bestand zu keinem Zeitpunkt.»

Ein Kriseninterventionsteam betreute laut Polizei die Zeugen des Unfalls. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

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