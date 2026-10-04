Unfall an Schiffsschaukel auf Oktoberfest
Der letzte Tag des Oktoberfests wird erneut von einem Unfall an einem Fahrgeschäft überschattet. Was bisher bekannt ist.
München (dpa) - Am letzten Tag des Oktoberfests hat es einen Unfall an der Schiffsschaukel gegeben. «Der Rettungsdienst ist vor Ort», sagte ein Sprecher der Wiesnwache der Polizei. Weitere Details seien noch nicht bekannt.
Der Betrieb an der Schiffsschaukel auf der Oide Wiesn wurde einem dpa-Reporter zufolge eingestellt. Die Polizei sperrte das Fahrgeschäft ab.