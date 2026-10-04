Oktoberfest in München

Unfall an Schiffsschaukel auf Oktoberfest

Der letzte Tag des Oktoberfests wird erneut von einem Unfall an einem Fahrgeschäft überschattet. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei sperrte die Schiffsschaukel ab. Foto: Felix Hörhager/dpa
Die Polizei sperrte die Schiffsschaukel ab.

München (dpa) - Am letzten Tag des Oktoberfests hat es einen Unfall an der Schiffsschaukel gegeben. «Der Rettungsdienst ist vor Ort», sagte ein Sprecher der Wiesnwache der Polizei. Weitere Details seien noch nicht bekannt. 

Der Betrieb an der Schiffsschaukel auf der Oide Wiesn wurde einem dpa-Reporter zufolge eingestellt. Die Polizei sperrte das Fahrgeschäft ab.

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