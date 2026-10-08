Moderator Peter Urban hört beim NDR auf - mit 78 Jahren

Hamburg (dpa) - Mit 78 Jahren ist richtig Schluss: Moderatoren-Legende Peter Urban hört mit seiner «Peter Urban Show» bei NDR 2 auf. Er verkündete seinen Abschied in der Radiosendung, wie der Norddeutsche Rundfunk mitteilte.

«Ich habe mich entschieden, die Peter Urban Show zu beenden und keine Sorge: Es geht mir gut!», sagte er demnach. «Danke fürs Zuhören - nicht nur heute, sondern all die Jahre. [...] Hört weiter gute Musik!» Er geht laut NDR auf eigenen Wunsch. Auf dem Sendeplatz der «Peter Urban Show» werde vorerst die Sendung «Soundcheck Neue Musik» laufen.

Grand-Prix-Urgestein

Urban, 1948 im niedersächsischen Bramsche geboren, wurde vor allem als Grand-Prix-Urgestein bundesweit bekannt: Ein Vierteljahrhundert lang war er Deutschlands Kommentator beim Eurovision Song Contest (ESC). 25 Mal erklärte er die Unterhaltungsshow für das deutsche Publikum bei der ARD - von 1997 bis 2023, letztmals beim ESC in Liverpool.

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Foto: Marcus Brandt/dpa Bekannt wurde Peter Urban als Kommentator des Eurovision Song Contest (ESC) für die ARD. (Archivbild)

Der NDR würdigte ihn: «Er hat als Musikredakteur beim NDR Generationen von Journalistinnen und Journalisten geprägt. Seine umfassende Expertise macht ihn zu einem wichtigen Vorbild für den Nachwuchs.» Die Kolleginnen und Kollegen von NDR 2 blickten auf unzählige schöne Erinnerungen und große Radiomomente mit ihm zurück.

Schon als Student beim NDR

Mit dem Sender war Urban dem Nachrichtenportal t-online zufolge 52 Jahre lang verbunden, auch über seinen Renteneintritt hinaus. Schon während seines Studiums hatte er begannen, beim NDR in Hamburg zu arbeiten.