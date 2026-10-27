Staatsanwaltschaft ermittelt

Monacos Fürstenhaus trauert: Antoine de Massy tot

Ein Familienessen, zu dem Antoine de Massy nicht erschien, löste den Alarm aus. Stunden später fanden Ermittler seine Leiche in einer Grünanlage – was sie auf Videoaufnahmen entdecken.

Das Fürstenhaus Monaco trauert nach dem noch ungeklärten Todesfall. (Symbolbild) Foto: David Davies/PA Wire/dpa
Das Fürstenhaus Monaco trauert nach dem noch ungeklärten Todesfall. (Symbolbild)

Monaco (dpa) - Trauer im Fürstenhaus von Monaco: Antoine de Massy (29), ein entfernter Cousin von Fürst Albert II. von Monaco, ist tot aufgefunden worden. Seine Leiche sei am Sonntag in einer Grünanlage im Zentrum von Monaco entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit, wie die Zeitung «Monaco-Matin» berichtete. Später sei im Zusammenhang mit dem Todesfall eine Person in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Angehöriger hatte laut der Zeitung zuvor die Polizei alarmiert, weil der junge Mann am Sonntagmittag nicht zum Familienessen erschienen war. 

Antoine de Massy war der Enkel von Prinzessin Antoinette, der älteren Schwester von Prinz Rainier III., Alberts Vater. 

Zunächst sei eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Auswertung der Videoüberwachung habe es den Ermittlern dann ermöglicht, eine Person zu identifizieren, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten habe. Nach Informationen von «Monaco-Matin» wurde diese Person am Montagmorgen in Monaco festgenommen und von der Polizei vernommen. Es könne sich um einen unfallbedingten Sturz, das Eingreifen eines Dritten oder unterlassene Hilfeleistung handeln, mutmaßte die Zeitung. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Schwankend aus Nachtclub gelaufen 

Antoine de Massy sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag dabei beobachtet worden, wie er schwankend einen Nachtclub im Fürstentum verließ, berichtete das Magazin «Paris Match» unter Verweis auf eine gut informierte Quelle. Bei der in Polizeigewahrsam genommenen Person handelt es sich demnach um einen in Monaco ansässigen Mann ukrainischer Staatsangehörigkeit. 

Der Fürstenpalast brachte seinerseits die «Trauer» von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène angesichts der Todesnachricht zum Ausdruck. Die beiden teilten «die Trauer seiner Familie und seiner Angehörigen und sprechen ihnen in dieser schmerzlichen Zeit ihr aufrichtiges Beileid aus», hieß es in einer Mitteilung. Als begeisterter Tennisspieler habe de Massy an eine Familientradition des Fürstenhauses angeknüpft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fürst Albert eröffnet Themenbereich Monaco im Europa-Park
Freizeit

Fürst Albert eröffnet Themenbereich Monaco im Europa-Park

Hoher Besuch im Europa-Park: Fürst Albert II. von Monaco und seine Familie sind bei der offiziellen Eröffnung des neuen Themenbereichs dabei. In seiner Rede ist er vollen Lobes.

30.06.2026

Fürst Albert eröffnet Themenbereich Monaco im Europa-Park
Freizeit

Fürst Albert eröffnet Themenbereich Monaco im Europa-Park

Hoher Besuch im Europa-Park: Fürst Albert II. von Monaco und seine Familie sind bei der offiziellen Eröffnung des neuen Themenbereichs dabei. In seiner Rede ist er vollen Lobes.

29.06.2026

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein
Royals aus dem Kleinstaat

Glanzvolle Hochzeit im Fürstenhaus Liechtenstein

Das Fürstentum im Herzen der Alpen ist einer der kleinsten Staaten der Erde. Die schwerreiche fürstliche Familie hat Grund zum Feiern. Prinzessin Marie Caroline hat stilvoll geheiratet.

30.08.2025

Miniatur Wunderland

Fürst Albert II. und Familie in Hamburg eingetroffen

Die monegassische Fürstenfamilie ist in Hamburg angekommen. Grund des kurzen Besuchs ist eine Mini-Version der Heimat von Fürst Albert II. im Miniatur Wunderland.

25.04.2024

Märchenprinz

Monaco feiert den 100. Geburtstag von Fürst Rainier III.

Fürst Rainier III. hat Monaco zu dem gemacht, was es heute ist: ein Jetset-Paradies. Dementsprechend wird der 100. Geburtstag des verstorbenen Herrschers in dem Felsenstaat an der Côte d’Azur gefeiert.

30.05.2023