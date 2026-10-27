Monacos Fürstenhaus trauert: Antoine de Massy tot

Monaco (dpa) - Trauer im Fürstenhaus von Monaco: Antoine de Massy (29), ein entfernter Cousin von Fürst Albert II. von Monaco, ist tot aufgefunden worden. Seine Leiche sei am Sonntag in einer Grünanlage im Zentrum von Monaco entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit, wie die Zeitung «Monaco-Matin» berichtete. Später sei im Zusammenhang mit dem Todesfall eine Person in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Angehöriger hatte laut der Zeitung zuvor die Polizei alarmiert, weil der junge Mann am Sonntagmittag nicht zum Familienessen erschienen war.

Antoine de Massy war der Enkel von Prinzessin Antoinette, der älteren Schwester von Prinz Rainier III., Alberts Vater.

Zunächst sei eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Auswertung der Videoüberwachung habe es den Ermittlern dann ermöglicht, eine Person zu identifizieren, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten habe. Nach Informationen von «Monaco-Matin» wurde diese Person am Montagmorgen in Monaco festgenommen und von der Polizei vernommen. Es könne sich um einen unfallbedingten Sturz, das Eingreifen eines Dritten oder unterlassene Hilfeleistung handeln, mutmaßte die Zeitung.

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Schwankend aus Nachtclub gelaufen

Antoine de Massy sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag dabei beobachtet worden, wie er schwankend einen Nachtclub im Fürstentum verließ, berichtete das Magazin «Paris Match» unter Verweis auf eine gut informierte Quelle. Bei der in Polizeigewahrsam genommenen Person handelt es sich demnach um einen in Monaco ansässigen Mann ukrainischer Staatsangehörigkeit.