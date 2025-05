Mordfall hält Italien in Bann - Justiz-Wende nach 18 Jahren?

Garlasco (dpa) - Blutüberströmt liegt Chiara Poggi am Fuße der Kellertreppe, getötet in ihrem Elternhaus in der Nähe von Mailand. Sie ist 26 Jahre alt, als sie 2007 mit einem harten Gegenstand totgeschlagen wird. Das Verbrechen schockt Italien. Ihr damaliger Freund Alberto Stasi wird nach einem langen Prozess über alle Instanzen als Täter verurteilt und muss ins Gefängnis.