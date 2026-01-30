Notfälle

Mordkommission ermittelt zu Toten in Hamburger U-Bahnstation

Auf den Gleisen der Hamburger U-Bahnstation Wandsbek-Markt sterben zwei Menschen. Die Polizei sieht Hinweise auf ein Tötungsdelikt – und schildert Details zum bisherigen Kenntnisstand.

Nach dem tödlichen Vorfall in Hamburg ermittelt die Mordkommission. (Symbolbild) Foto: Fabian Höfig/NEWS5/dpa
Nach dem tödlichen Vorfall in Hamburg ermittelt die Mordkommission. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Eine Mordkommission ermittelt zum Tod zweier Menschen in einer Hamburger U-Bahnstation. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten sich beide Personen am Donnerstagabend unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der Station Wandsbek-Markt aufgehalten. Dann habe eine Person die andere gegriffen und sich mit ihr vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Die Identifizierung der beiden stehe noch aus.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Weitere Details zum Hergang waren zunächst nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden laut Polizei seelsorgerisch betreut.

U-Bahnverkehr unterbrochen

Der U1-Verkehr zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt ist nach Angaben der Hamburger Hochbahn AG seit dem Abend unterbrochen. Erst zum Beginn des morgendlichen Pendlerverkehrs soll die Strecke wieder freigegeben werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
U-Bahn überrollt zwei Menschen - Mordkommission ermittelt
Hamburg

U-Bahn überrollt zwei Menschen - Mordkommission ermittelt

Zwei Menschen wurden in Hamburg von einer U-Bahn überrollt. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

vor 1 Stunde

Toter in Hamburger Shisha-Bar - Mordkommission ermittelt
Kriminalität

Toter in Hamburger Shisha-Bar - Mordkommission ermittelt

In einer Bar in Hamburg-Hohenfelde wird ein Mann tot aufgefunden. Jetzt ist klar: Er wurde erschossen. Es ist nicht der erste Todesfall in der Shisha-Bar.

31.08.2025

Frankfurt hat jetzt eine U-Bahn-Station im Eintracht-Look
Hommage an Verein

Frankfurt hat jetzt eine U-Bahn-Station im Eintracht-Look

Promi-Alarm unter dem Willy-Brandt-Platz. Als die neu gestaltete U-Bahn-Station eingeweiht wird, wird es eng am Gleis.

19.08.2025

Neue S-Bahn-Station in Frankfurt ab Mitte Dezember
Öffentlicher Nahverkehr

Neue S-Bahn-Station in Frankfurt ab Mitte Dezember

Künftig verkehrt die Linie S6 zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel im 15-Minuten-Takt. Eine neue Station auf der Strecke ist barrierefrei – beim Umstieg gibt es aber noch Hürden.

05.12.2024

Mordkommission ermittelt nach Fund von totem Mann in Berlin
Unbekannter Toter

Mordkommission ermittelt nach Fund von totem Mann in Berlin

Auf einem Gehweg in Berlin liegt ein lebloser Mann. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Vieles zum Toten - und einem möglichen Mörder - ist noch unklar.

07.07.2024