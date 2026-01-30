Hamburg

U-Bahn überrollt zwei Menschen - Mordkommission ermittelt

Zwei Menschen wurden in Hamburg von einer U-Bahn überrollt. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Nach dem tragischen Vorfall in Hamburg ermittelt die Mordkommission.
Nach dem tragischen Vorfall in Hamburg ermittelt die Mordkommission.

Hamburg (dpa) - Nach dem Tod zweier Menschen in einer Hamburger U-Bahnstation ermittelt die Mordkommission. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Sprecher der Polizei. Die beiden Personen wurden von einer einfahrenden U-Bahn überrollt und kamen ums Leben.

Nach ersten Erkenntnissen hätten sich die beiden Menschen am Donnerstag unabhängig voneinander auf dem Bahnsteig der U-Bahnstation Wandsbek-Markt aufgehalten, erklärte der Sprecher. Eine Person habe die andere Person gegriffen und sich dann gemeinsam vor die einfahrende U-Bahn gestürzt. Die Identifizierung der beiden Menschen stehe noch aus. Weitere Details zum Hergang des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt.

