Mutmaßliche Schüsse in Bielefeld – mehrere Verletzte

Bielefeld (dpa) - Mehrere Menschen sind am Abend bei einem Vorfall in Bielefeld-Schildesche verletzt worden. Die Polizei wurde darüber informiert, dass an einem Parkplatz Schüsse gefallen sein sollen, wie ein Sprecher sagte. Ob die Verletzten Schusswunden hätten, könne man derzeit nicht sagen. Der Tatort sei für die Spurensicherung gesperrt worden. Aus «ermittlungstaktischen Gründen» könne man zunächst keine näheren Angaben machen, sagte der Sprecher. Bis zum Morgen gab die Polizei dann auch keine weiteren Informationen mehr preis.