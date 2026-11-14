Fahndung der Polizei

Mordkommission ermittelt nach tödlichen Schüssen

Ein Mann wird in Aachen auf offener Straße erschossen. Die Mordkommission setzt die Spurensicherung fort – und prüft auch einen möglichen Zusammenhang mit vorherigen Vorfällen.

Einsatzkräfte waren am Abend noch am Tatort. Foto: Henning Kaiser/dpa
Einsatzkräfte waren am Abend noch am Tatort.

Aachen (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf offener Straße in Aachen gehen die Ermittlungen der Mordkommission zu den Hintergründen der Tat weiter. Die Spurensicherung werde am Samstag fortgesetzt, sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem Vorfall am Freitagnachmittag leitete die Polizei eine Fahndung nach mehreren Verdächtigen ein. Der Sprecherin lagen am Morgen keine Erkenntnisse zum Stand der Suche vor.

Mehrere Schüsse aus einer Gruppe heraus

Ein 41-Jähriger war in einer Straße im belebten Ostviertel erschossen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler habe mindestens eine Person aus einer Gruppe heraus Schüsse auf den Mann abgefeuert, wie die Polizei am Freitagabend erklärte. Demnach ereignete sich die Tat gegen 15.50 Uhr in der Elsassstraße. Der Mann, auf den geschossen wurde, starb trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zeugen wurden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

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Zuvor Restaurant beschossen

Am Donnerstag hatte es in der Umgebung bereits eine Schlägerei gegeben, zwei Personen kamen ins Krankenhaus. In der Nacht zum Freitag wurde nach Angaben der Polizei dann ein Restaurant beschossen. «Wir prüfen aufgrund des örtlichen nahen Umfelds, ob es da Zusammenhänge gibt, können aber noch keine gesicherten Angaben dazu machen», sagte eine Sprecherin.

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