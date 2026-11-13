Mann in Aachen erschossen

Aachen (dpa) - In Aachen ist am Nachmittag ein Mann in einer Straße im Ostviertel erschossen worden. Die Polizei fahndet nach mehreren Tatverdächtigen. Wie eine Polizeisprecherin berichtete, ereignete sich die Tat um 15.50 Uhr in der Elsassstraße. Der 41-jährige Mann, auf den geschossen wurde, starb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.

«Aktuell gehen wir von mehreren Tatverdächtigen aus, die derzeit flüchtig sind», sagte die Sprecherin. «Wir sind mit einem Großaufgebot vor Ort, ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.» Man bitte Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Am Donnerstag hatte es in der Umgebung schon eine Schlägerei gegeben, zwei Personen kamen ins Krankenhaus. In der Nacht wurde dann ein Restaurant beschossen. «Wir prüfen aufgrund des örtlichen nahen Umfelds, ob es da Zusammenhänge gibt, können aber noch keine gesicherten Angaben dazu machen», sagte die Sprecherin.